Eine Mine im Donbass wurde mit einer Rakete angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben einen Raketenangriff auf ein Bergwerk in der Region Donezk gestartet. Dies teilte das Energieministerium am Montag, den 23. Oktober mit.

„Der Feind hat einen Raketenangriff auf eine weitere Mine in der Region Donezk gestartet. Menschen wurden nicht verletzt, die Ausrüstung wurde beschädigt, während die Mine nicht in Betrieb ist“, heißt es in der Meldung.

Auch in der Abteilung bestätigt, dass gestern wurde Wärmekraftwerk in der Region Donezk beschädigt. Infolgedessen waren drei Kohlebergwerke und 7,5 Tausend Verbraucher ohne Stromanschluss. Jetzt haben alle wieder Licht.