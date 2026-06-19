In der EU wurde eine Verlängerung der Sanktionen gegen die Russische Föderation für einen längeren Zeitraum als üblich beschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Beschränkungen des künftigen Sanktionspakets richten sich in erster Linie gegen den Energiesektor Russlands. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, die Sanktionen gegen Russland um weitere 12 Monate zu verlängern. Damit hat die Union diese Maßnahmen erstmals für ein ganzes Jahr und nicht wie üblich für einen Zeitraum von sechs Monaten verlängert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Kyjiwindependent.

Die Entscheidung wurde während des Gipfeltreffens des Europäischen Rates in Brüssel getroffen, das unter Beteiligung von Präsident Wolodymyr Selenskyj begann und anschließend unter den EU-Staats- und Regierungschefs fortgesetzt wurde.

Die Sprecherin des Präsidenten des Europäischen Rates, Maria Tomásik, erklärte, die EU-Staats- und Regierungschefs hätten Schlussfolgerungen zur Ukraine verabschiedet und vereinbart, die Sanktionen gegen Russland um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Die Sanktionen zielen auf Schlüsselbereiche der russischen Wirtschaft ab und wurden seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Annexion der Krim im Jahr 2014 mehrfach verlängert.

Die EU hat diese Maßnahmen über viele Jahre hinweg schrittweise ausgeweitet und sie als Reaktion auf den groß angelegten Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 drastisch verschärft.