Das Finanzministerium hat einen Bericht über die Ausgaben des Staatshaushalts für die ersten beiden Monate vorgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Barausgaben des allgemeinen Staatshaushaltsfonds beliefen sich im Januar und Februar auf 547,2 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg um 9 Mrd. Hrywnja (1,7 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im Januar und Februar 2026 beliefen sich die Ausgaben des allgemeinen Fonds des Staatshaushalts auf 547,2 Mrd. Hrywnja, davon entfielen 327,4 Mrd. Hrywnja auf Sicherheit und Verteidigung. Dies teilt das Finanzministerium der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtsumme der Kassenausgaben des allgemeinen Staatshaushaltsfonds für Januar-Februar auf 547,2 Mrd. Hrywnja beläuft, was 9 Mrd. Hrywnja (1,7 %) mehr ist als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Davon entfielen im Februar 303,4 Mrd. Hrywnja.

Nach Angaben der Berichterstattung des Staatlichen Schatzamtes der Ukraine beliefen sich die Ausgaben des allgemeinen Staatshaushaltsfonds für Sicherheit und Verteidigung im Januar und Februar 2026 auf 327,4 Mrd. Hrywnja oder 59,8 % aller Ausgaben des allgemeinen Fonds. Davon wurden im Februar 177,8 Mrd. Hrywnja ausgegeben.

Die größten Ausgaben nach wirtschaftlicher Klassifizierung entfallen auf: