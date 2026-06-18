„Wir haben es lange genug ertragen.“ Der Staat wird die Banken dazu verpflichten, weitere 50 Mrd. Hrywnja an den Staatshaushalt abzuführen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Regierung bereitet sich darauf vor, bereits zum vierten Mal eine 50-prozentige Gewinnsteuer für Banken einzuführen. Nach Ansicht der Abgeordneten erzielen die Kreditinstitute weiterhin überdurchschnittliche Gewinne, vor allem dank ihrer Investitionen in staatliche Anleihen (OVDP) und Einlagenzertifikate der Nationalbank der Ukraine. Sie sind überzeugt, dass diese Mittel zur Unterstützung des Staatshaushalts im Kriegszustand verwendet werden sollten.
Die Nationalbank und die Banken lehnen dies entschieden ab und verweisen darauf, dass die Steuer auf Sondergewinne zu Beginn des großen Krieges als vorübergehende Maßnahme gedacht war, während es nun notwendig sei, die Kreditvergabe durch die Aufrechterhaltung einer hohen Rentabilität der Banken zu fördern.
Das Finanzministerium sprach sich für die Initiative aus und bezeichnete die zusätzliche Besteuerung der Banken als „wirksam“: Nach der Verdopplung des Steuersatzes zu Jahresbeginn flossen dem Haushalt nicht nur die geplanten Zahlungen, sondern auch zusätzliche Mittel zu.
Steuerlast
Der Preis des Konflikts beläuft sich auf 50,4 Mrd. Hrywnja, die die Banken im nächsten Jahr zusätzlich von ihren Gewinnen abführen müssen, falls statt einer Rückkehr zum Steuersatz von 25 % weiterhin der doppelte Steuersatz erhoben wird.
Ende Mai brachte der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Finanzen, Steuer- und Zollpolitik, Danylo Hetmanzew, eine Gesetzesinitiative ein, um den in diesem Jahr geltenden Körperschaftsteuersatz von 50 % für Banken bis ins Jahr 2027 zu verlängern.
Am 16. Juni empfahl sein Ausschuss mit Stimmenmehrheit der Werchowna Rada, den entsprechenden Gesetzentwurf in der Grundzüge und in seiner Gesamtheit anzunehmen. „Ich möchte, dass wir auf Änderungen in der zweiten Lesung verzichten: Das Modell hat sich bewährt, wir arbeiten bereits im dritten Jahr damit, und es gibt keinerlei Probleme damit“, erklärte Hetmanzew.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin am Montag 15.6.26 um 8 Uhr in Urgyniw ausgereist, das erste Mal an einem Montagmorgen ca. 15 Fahrzeuge vor mir, bin sonst der Erste oder Zweite, egal, nach ca 20 Minuten wurde dann die nächste Welle...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Derzeit, ist es überall sehr voll an den Grenzen Ukraine/ Polen. Zb. Krakovets 100 PKW ca. 10 h Wartezeit. Wollen Montag rüber, versuchen es sehr früh.“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Haben noch vor der Grenze im Wohnmobil geschlafen. 600 km am Stück mit 90 km/h, da wollten wir nicht noch stundenlang an der Grenze stehen. War am Abend voll 55 PKW, laut Info. Am Montag früh gegen 10...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Blockposten zwischen Ustyluh und Urgyniw an der Oblastgrenze hat mich, das war jetzt aber nur einmal, auch nach 23 Uhr passieren lassen, lässt für mich den Schluss zu, auch hier ist 24/7 passierbar.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Kann nur zum Blockposten vor USTYLUH sagen, der ist geöffnet 24/7 und der Blockposten vor URGYNIW schließt von 23.00 Uhr bis 04:00 Uhr. (Fahrtrichtung Grenze/Ausreise); Wer in Richtung Landesmitte fährt,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja, der Grenzübergang in Ustyluh ist echt toll geworden, ich habe letztens den Spaß gemacht und angedeutet, dass wohl jetzt die Polen eifersüchtig sind auf diese Arbeitsplätze. Die Zöllnerin hat zustimmend...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“