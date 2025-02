Der CEO des Gasfernleitungsnetzbetreibers tritt zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Dmytro Lypa, CEO von Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC, wird nach dem Ende der Heizperiode 2024-2025 von seinem Posten zurücktreten, wie er auf Facebook mitteilte. „Ja, nach dem Ende der Heizperiode 2024/2025 werde ich meine Arbeit als CEO von Gas Transmission System Operator beenden. Das Ende des Winters ist bereits sichtbar und wir können es laut sagen, der Prozess beginnt und er muss gut gemacht werden“, sagte er. Er sagte auch, dass der Nettogewinn des Unternehmens aus dem operativen Geschäft unter seiner Führung im Jahr 2024 vorläufig auf 18 Milliarden Hrywnja geschätzt wurde. Am Ende wird er jedoch aufgrund der Neubewertung von Vermögenswerten durch das Ende des russischen Gastransits geringer ausfallen. „Was den Prozess der Machtübergabe betrifft, so wird jetzt ein Wettbewerb über eine Personalagentur ausgeschrieben. Der Aufsichtsrat wird den CEO auswählen (alles ist sehr angemessen). Bis zur Ernennung eines neuen Direktors bin ich im Amt“, fügte Lippa hinzu. Zur Erinnerung: Das Ministerkabinett hat die Kandidatur von Dmytro Lippa für den Posten des CEO des ukrainischen Gasfernleitungsnetzbetreibers (GTSOU) in einer Sitzung am 17. März 2023 genehmigt.