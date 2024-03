Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschützer der Stahlgrenzoffensive haben eine blau-gelbe Flagge über den Siedlungen Shabelnoye, Peschanoye und Degtyarnoye gehisst. Darüber berichtete am Samstag, den 30. März, der staatliche Grenzdienst der Ukraine auf Facebook.

Diese Siedlungen liegen in der Nähe der Staatsgrenze zur Russischen Föderation in der „Grauzone“, stellten die Grenzschützer fest.

„Das Gebiet der zerstörten Dörfer ist dicht vermint und aufgrund des ständigen feindlichen Beschusses unbewohnbar. Doch die Grenzschützer der Brigade der Stahlgrenzoffensive kontrollieren das Gebiet und erinnern den Feind daran, dass dies unser Land ist und er hier nichts zu suchen hat!“ – heißt es in der Nachricht.

Die Flagge der Ukraine wurde auf dem höchsten Fahnenmast Europas installiert – in der finnischen Stadt Hamina. Auch vom geheimen Sommerhaus des Diktators aus ist sie zu sehen.

Wir erinnern daran, dass am 22. Januar auf dem Gipfel des Berges Pahkal-Kaya auf der vorübergehend besetzten Krim Aktivisten die ukrainische Flagge zu Ehren des Tages von Sobornost entrollt haben.

Am 6. Februar hissten Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte die Flagge der Ukraine im Dorf Krynki am linken Ufer der Region Cherson. Die Kämpfe in dem Dorf dauern an.