Es geht nicht um Einberufung oder Mobilisierung: Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte hat die Frauen beruhigt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Walerij Saluschnyj, erklärte auf seiner Facebook-Seite, was die militärische Registrierung für Frauen vorsieht.

„Ich möchte den Mitbürgern Mut machen. Erstens geht es nicht um die Einberufung oder Zwangsmobilisierung von Frauen in die Armee, wie in einigen Medien bereits behauptet wird. Zweitens wird ein Verfahren für die militärische Registrierung vorbereitet, das es ermöglichen würde, die größtmögliche Anzahl von Verfahren aus der Ferne und online durchzuführen“, heißt es in der Erklärung.

Zaluzhny sagte, dass der Staat eine antibürokratische Reform durchführe, „damit die Menschen keinen Papierkram von Ort zu Ort tragen müssen“.

„Das gilt auch für Männer – die Digitalisierung soll die Militärakten insgesamt modernisieren. Innerhalb des nächsten Jahres werden alle Verfahren so kalibriert, dass für unsere Mitbürger, deren Berufe auf der Liste für die militärische Registrierung stehen, und ihre Arbeitgeber der Registrierungsprozess so bequem wie möglich ist“, schrieb Zaluzhny.

Ihm zufolge ist auch die Einführung einer Übergangsnorm für die Gebühren (Ausbildungen) der Wehrpflichtigen geplant, nämlich dass Frauen die Ausbildung ausschließlich nach Belieben absolvieren können.

„Das Leben der ukrainischen Frauen wird sich durch die militärische Registrierung nicht ändern! Das Einzige ist, dass die Streitkräfte einfach wissen, welche Spezialisten im Land verfügbar sind und sich im Notfall an der Verteidigung des Staates beteiligen können. Das entsprechende Registrierungsverfahren gab es in der Ukraine bereits seit 1994, obwohl es kaum je funktionierte. Dies ist auch ein Schritt in Richtung der Frauen, die in den ukrainischen Streitkräften dienen wollen, um unnötige Verfahren zu vermeiden, wenn sie eine Stelle in ihrem Beruf antreten“, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte.