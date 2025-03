Das Gericht hat Forests of Ukraine bestraft, weil es das Fällen von Bäumen in einem Naturschutzgebiet nicht verhindert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsgericht der Oblast Tschernihiw hat dem staatlichen Unternehmen „Wälder der Ukraine“ 850.000 Hrywnja Schadensersatz wegen Verletzung der Umweltschutzgesetzgebung zugesprochen. Das Staatsunternehmen hat es versäumt, das Fällen von Bäumen im Torchyn-Reservat zu verhindern, so ein Gerichtsurteil vom 12. März. Das Torchyn-Reservat von lokaler Bedeutung befindet sich auf dem Territorium der Krasyliv-Forstwirtschaft, die von der Tschernihiwer Forstwirtschaft (einer Filiale von Forests of Ukraine) dauerhaft genutzt wird.

Anfang 2024 fand die Polizei gefällte Bäume (Schwarzerlen) in dem Reservat in der Nähe des Dorfes Slabin im Bezirk Tschernihiw. Die staatliche ökologische Inspektion der Region Tschernihiw kam zu dem Schluss, dass sich der Schaden auf 850.000 Hrywnja beläuft. Da das illegale Fällen von Bäumen auf seinem Territorium stattfand, entschied das Gericht, den Schaden von dem staatlichen Unternehmen zurückzufordern. Zur Erinnerung: Das Wirtschaftsgericht der Region Transkarpaten entschied, den Schaden in Höhe von Hrywnja 422 Tausend, der durch die Verletzung von Umweltgesetzen verursacht wurde, von der Svalyava Forestry Branch des staatlichen Unternehmens „Forests of Ukraine“ zurückzufordern.