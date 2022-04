Die Inflationsrate in der Eurozone erreichte einen neuen Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone hat sich im März weiter beschleunigt. Sie übertraf die Prognosen der Analysten und erreichte den vierten Monat in Folge ein Allzeithoch. Vorläufige Daten der Europäischen Statistikbehörde (Eurostat) zeigten dies am Freitag, den 1. April.

Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Monat gegenüber März 2021 um 7,5 % gestiegen, nach einem revidierten Anstieg von 5,9 % im Februar.

Der Hauptfaktor für die Beschleunigung der Inflation waren die Energiepreise, die im März im Jahresvergleich um 44,7 % anstiegen, nachdem sie im Vormonat aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland um 32 % gestiegen waren.