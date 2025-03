Russland zieht Schiffe aus Noworossijsk ab - Marine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben sich nicht auf das System der Beobachtungsposten und Anti-Drohnen-Maßnahmen verlassen, sagte Dmytro Pletenchuk.

Russland hat am Mittwoch, den 19. März, 19 Schiffe aus dem Hafen von Noworossijsk in See gestochen, um zu verhindern, dass sie von ukrainischen Verteidigungskräften getroffen werden. Dies erklärte der Sprecher der Marine ZSU Dmitri Pletenchuk in den Vereinigten Nachrichten.

„Das sind Dispersionsmaßnahmen. 19 Einheiten haben den Hafen verlassen und sich in Erwartung eines möglichen Angriffs im Freien aufgehalten. Das ist eine effektive Methode, um ihre Schiffe zu schützen“, sagte er.

Der Hafen von Noworossijsk verfügt über alle möglichen Verteidigungsmittel: Erkennung der Lage an der Oberfläche und unter Wasser, Flugabwehrsysteme, ein System von Beobachtungsposten, Anti-Drohnenmaßnahmen – gegen See- und Luftdrohnen. Der Feind hat sich jedoch nicht auf diese Mittel verlassen und die Schiffe auf die hohe See gebracht.

Der Sprecher der Marine fügte hinzu, dass die Russische Föderation in der Region Asow-Schwarzes Meer über acht Kampfverbände verfügt, die Marschflugkörper tragen können: fünf über Wasser und drei unter Wasser. Die Schiffe tragen jeweils acht Abschussvorrichtungen, während die U-Boote jeweils vier tragen.

„Diese Zusammensetzung von Schiffen, die über eine Bewaffnung verfügen und eine Bedrohung darstellen können, befindet sich in Noworossijsk. Auf der Krim verbleibt eine Hilfsflotte, d.h. Einheiten, die zur Schwarzmeerflotte gehören, aber nicht kampffähig sind“, so Pletenchuk.

