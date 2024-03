Invasoren haben eine neue Welle der "Mobilisierung" in der Region Luhansk gestartet - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Terroristen haben im besetzten Teil der Region Luhansk die sogenannte Frühjahrswelle der „Mobilisierung“ gestartet. männer, die zwischen 1994 und 2006 geboren sind, werden zur „Einberufung“ in die Invasionsarmee gezwungen. Das erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk (Regionale Militärverwaltung) Artem Lyssohor auf seinem Telegram-Kanal.

„Diejenigen, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind, werden schnell gefunden, denn die persönlichen Daten, die die jungen Invasoren in diesen beiden Jahren gesammelt haben, sind vor allem über die Bildungseinrichtungen bekannt. Ihr Aufenthaltsort ist bekannt“, so der Beamte.

Ihm zufolge hat das Innenministerium der so genannten „Luhansker Volksrepublik“ den Befehl erhalten, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Bürger aufzuspüren, die die Einberufungszentren ignorieren.

„Die Zwangskampagne wird von April bis Juli dauern. Der entsprechende Erlass wurde von den Besatzungsbehörden der Region unterzeichnet“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Erinnern Sie sich daran, dass die Hauptdirektion des Geheimdienstes im vergangenen Herbst erklärte, die Entscheidung, eine offizielle Mobilmachung in Russland auszurufen, liege im Kreml bereits auf dem Tisch, sei aber wegen der Präsidentschaftswahlen verschoben worden.