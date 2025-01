"Im Jahr 2024 investierte Nowa Poschta 1,8 Milliarden Hrywnja in die Geschäftsentwicklung in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 eröffnete Nowa Poschta 10.000 neue Filialen in der Ukraine, womit sich die Gesamtzahl auf 37.200 erhöht, berichtet der Pressedienst des Unternehmens. Insgesamt investierte Nowa Poschta im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Hrywnja in die Entwicklung des Postnetzes. Das Geld wurde insbesondere für 8.410 neue Postämter und 1.747 neue Filialen an verkehrsgünstigen Standorten ausgegeben, von denen sich die meisten in den Grenzregionen befinden.

Das Unternehmen plant, bis 2025 weitere 11.000 Servicepunkte zu eröffnen. Zur Erinnerung: Nowa Poschta hat sich dem nationalen Programm zur Unterstützung von Militärangehörigen in der App Army+ angeschlossen. Am 28. Januar übertrug die Regierung Anteile an der First Investment Bank, die zuvor russischen Oligarchen gehörte, an das Ministerium für Gemeinschaft und territoriale Entwicklung und übertrug sie anschließend an Ukrposhta.