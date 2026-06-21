Auf der Krim wurde der Verkauf von Benzin für alle außer den Besatzungsbehörden verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Besatzungsbehörden der Krim haben bekannt gegeben, dass auf der Halbinsel eine neue Beschränkung für den Verkauf von Benzin eingeführt wird, wonach niemand außer Vertretern der Besatzungsbehörden Benzin kaufen darf.

Dies teilte der Gauleiter der Krim, Sergej Aksjonow, mit.

„Heute, am 21. Juni, wurde ab 9:00 Uhr an den Tankstellen der Krim die Abgabe von Kraftstoff sowohl gegen Bar- und bargeldlose Zahlung als auch gegen Gutscheine für natürliche und juristische Personen eingestellt“, erklärte Aksjonow.

Seinen Angaben zufolge wird Kraftstoff künftig ausschließlich an staatliche Stellen abgegeben.