Kurzmeldung: Abfangjäger der Russischen Föderation patrouillieren die Logistikwege

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine sollte auf diese Maßnahmen mit eigenen technologischen Lösungen reagieren, denn Krieg ist in erster Linie ein technologischer Wettstreit, betonte der Experte.

Die ukrainischen Streitkräfte führen weiterhin Angriffe nicht nur auf den Nachschub der russischen Truppen, sondern auch auf deren vordere Stellungen durch, insbesondere auf die Logistikwege. Wie der Berater des ukrainischen Verteidigungsministers und Spezialist für elektronische Kriegsführung und Kommunikation, Sergej „Flash“ Beskresnow, am Samstag, dem 20. Juni, auf seinem Telegram-Kanal feststellte, versuchen die Angreifer, sich an die Situation anzupassen.

„Derzeit versuchen sie, die Überwachung der Straßen mit Luftabwehr-Abfangdrohnen in Kombination mit dem Einsatz von Radarsystemen zu organisieren“, schrieb er.

Sergej Beskresnow zeigte ein Video vom Flug einer solchen feindlichen Drohne, das offenbar von einer ukrainischen Drohne aufgenommen wurde.

Der Experte betonte, dass die Ukraine auf diese Maßnahmen mit eigenen technologischen Lösungen reagieren müsse, denn Krieg sei in erster Linie ein Wettstreit der Technologien.

„Auf diesen Schritt müssen wir mit einem eigenen Schritt reagieren. Darin liegt der Kern des Technologiekriegs“, fasste Beskresnov zusammen.