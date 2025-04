Die Mehrheit der Ukrainer wird eine Gehaltserhöhung erhalten: Was sind die Pläne der Wirtschaftsführer für 2025?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gehälter in der Ukraine steigen in rasantem Tempo. Die Mehrheit der CEOs ukrainischer Unternehmen rechnet mit einer Erhöhung in den nächsten 12 Monaten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf den Bericht „Business Expectations of Ukrainian Enterprises“ der Nationalbank für das erste Quartal 2025.

Laut der Umfrage erwarten die Befragten höhere Arbeitskosten pro Mitarbeiter.

Der Saldo der Antworten beträgt 60,1% (in Q4 2024 – 56,5%, in Q3 – 52,9%, in Q2 – 54,8%, in Q1 – 62,6%).

Die höchsten Erwartungen haben die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, die niedrigsten die Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung.

Die vierteljährliche Umfrage wurde vom 3. Februar bis zum 3. März 2025 durchgeführt. An der Umfrage beteiligten sich 660 Unternehmen aus 21 Regionen (ohne das vorübergehend besetzte Gebiet der Autonomen Republik Krim sowie die Regionen Donezk, Luhansk und Cherson). Die Ergebnisse der Umfragen spiegeln nur die Meinung der Befragten – der Unternehmensleiter – und nicht die Schätzungen der Nationalbank der Ukraine wider.

Gehälter in der Ukraine

Nach Angaben des Staatlichen Statistikdienstes stieg das Durchschnittsgehalt von Vollzeitbeschäftigten in der Ukraine um 23,1% auf 21.473 Hrywnja im Jahr 2024.

Die Nationalbank der Ukraine erwartet, dass die Nominallöhne im Jahr 2025 um 16,7% und die Reallöhne (inflationsbereinigt) um 3,8% steigen werden. Die Nationalbank der Ukraine erwartet, dass das Durchschnittsgehalt im Jahr 2025 Hrywnja 24.800 erreichen wird. Das Wirtschaftsministerium prognostiziert, dass das Durchschnittsgehalt im Jahr 2025 auf Hrywnja 24.400 steigen wird.