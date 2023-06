Metinvest führt "Teamboni" ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Metinvest hat ab dem 1. Juni zusätzliche Prämien für die Mitarbeiter in ihren Produktions- und Reparaturbetrieben in der Ukraine eingeführt. Dies wurde am Montag, dem 26. Juni, auf der Website des Unternehmens bekannt gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der Prämie kann 25% des Gehalts zu erreichen, und mehr – je nach der Leistung des Teams von Unternehmen für sie gesetzt Befehl Ziele und die Erreichung der hohen Ergebnisse, trotz der schwierigen Bedingungen in der Ukraine wegen der vollwertigen Krieg mit Russland.

Die erste Teamprämie erhalten Mitarbeiter von Produktions- und Wartungsunternehmen, die bis Ende Juli bestimmte Ziele erreichen. Die Bedingungen für den Bonus werden jedoch je nach Tätigkeitsbereich der Unternehmen unterschiedlich sein.

„Für Metinvest stehen die Mitarbeiter immer an erster Stelle. Wir verstehen, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter und ihre Familien während des Krieges zu unterstützen. Und wir sind allen dankbar für ihre harte Arbeit und ihr Engagement. Ich bin sicher, dass Teamarbeit und die Konzentration auf das gemeinsame Ergebnis uns allen helfen werden, diese äußerst schwierige Zeit mit Würde zu überstehen“, sagte Tatiana Petruk, Direktorin für nachhaltige Entwicklung und Personalwesen bei der Metinvest-Gruppe.