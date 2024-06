Nächtliche Brände in Öldepots in der Region Rostow sind eine Sonderaktion des Sicherheitsdienstes der Ukraine - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Bei den nächtlichen Bränden in den Öldepots von Azov und Azovnefteprodukt in der russischen Region Rostov handelt es sich um eine Sonderaktion des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Sonderdiensten berichtet.

„Die letzte Nacht erwies sich als die explosivste für die Rostower Öldepots Asowskaja und Asownefteprodukt, die insgesamt 22 Treibstofftanks haben“, sagte die Quelle. Unseren Quellen zufolge handelte es sich um einen Drohnenangriff des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass Anwohner die ganze Nacht über Explosionen zählten und aufzeichneten, wie eine weitere Drohne das Ziel erreichte. Besonders laut war es in der Nähe des Bahnhofs und in der Nähe des Hafens, wo sich Öldepots und Kraftstoffterminals befinden.

Nachdem der SBU die Drohnen erfolgreich getestet hatte, brachen in den Anlagen starke Brände aus.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine wird weiterhin „Drohnensanktionen“ gegen den russischen Ölraffineriekomplex verhängen und das wirtschaftliche Potenzial des Feindes reduzieren, das dem Aggressor die Ressourcen für einen Krieg gegen die Ukraine liefert“, sagte die Quelle. Insgesamt haben die Drohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine mehr als 20 erfolgreiche Angriffe auf russische Öleinrichtungen in verschiedenen Regionen durchgeführt.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region Rostow, Vasily Golubev, erklärt, dass Tanks mit Ölprodukten in der Stadt Asow in der Region Rostow infolge eines Angriffs durch ein unbemanntes Luftfahrzeug in Brand geraten sind.