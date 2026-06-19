Nachrichten vom 19. Juni: Angriff der Russischen Föderation auf Schiffe im Schwarzen Meer, der Fall Medwedtschuk und die Straße von Hormus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde:

Zu den Angriffen der Russischen Föderation. Der stellvertretende Ministerpräsident für den Wiederaufbau der Ukraine – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine, Olexij Kuleba, berichtete von einem Angriff russischer Drohnen auf zwei Schiffe im Schwarzen Meer, bei dem ein Todesopfer zu beklagen ist und Besatzungsmitglieder verletzt wurden.

Zu Medwedtschuk. Die Strafverfolgungsbehörden teilten mit, dass gegen sechs Personen im Fall der illegalen Nutzung von über 220 Hektar Waldfläche in Transkarpatien Verdacht besteht, wo die Ferienresidenz „Vedmezha Dibrova“ für den ehemaligen Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk unrechtmäßig errichtet wurde.

Zum Iran. Der Iran hat die Durchfahrt durch die Straße von Hormus eingeschränkt und erklärt, dass Schiffe diese ohne seine Genehmigung nicht passieren dürfen und zudem die festgelegte Route entlang der iranischen Küste einhalten müssen.

Zu Kuba. Kuba hat vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden sozialen Krise und zunehmenden Drucks seitens der USA – insbesondere der Androhung einer möglichen militärischen Intervention – „dringende“ Reformen in der Wirtschaftspolitik zugesagt.

Zur Ukrsalisnyzja: Ab dem 28. Juni verkehrt der Zug „Bessarabia“ auf der Strecke Kiew–Chișinău im Tagesrhythmus.

EP-Exklusiv:

„Trump hat diesen Krieg verloren“. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ließ keinen Zweifel am Sieger

Am Abend des 17. Juni haben die USA und der Iran offiziell einen Waffenstillstand besiegelt. Obwohl die Unterzeichnung des „Memorandums of Understanding“ eigentlich für das Treffen in der Schweiz am 19. Juni vorgesehen war, unterzeichneten die Parteien das Abkommen vorzeitig im Fernverfahren.