Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung hat den ehemaligen Direktor des Hafenbetriebs Odessa zum Verhör vorgeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro hat den ehemaligen stellvertretenden Direktor des Hafenbetriebs Odessa, Mykola Parsentyev, am 4. Dezember zum Verhör vorgeladen. Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros mit.

Parsentyev sollte am 4. Dezember um 14.00 Uhr im Nationalen Antikorruptionsbüro erscheinen, um an Ermittlungs- und Verfahrenshandlungen teilzunehmen, insbesondere an der Vernehmung als Verdächtiger und der Übergabe von Verfahrensunterlagen im Verfahren vom 11. März 2020.

Es geht um das Strafverfahren wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung und der Beschlagnahme von Geldern der Odessa Port Plant JSC und der United Mining and Chemical Company JSC, in das der ehemalige Vorsitzende des State Property Fund, Dmytro Sennichenko, verwickelt ist.