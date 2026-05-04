Die polnische PZU übernimmt eine der größten Versicherungsgesellschaften in der Ukraine: Was bisher bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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PZU baut seine Präsenz in der Ukraine durch die Übernahme eines führenden Lebensversicherungsunternehmens aus Die polnische Versicherungsgruppe PZU SA hat mit dem amerikanischen Unternehmen MetLife Global Holding Company eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an MetLife Ukraine geschlossen – einem der größten Akteure auf dem Lebensversicherungsmarkt in der Ukraine. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Position des Unternehmens in Mittel- und Osteuropa zu stärken und sein Geschäftsvolumen zu erweitern…

PZU baut seine Präsenz in der Ukraine durch die Übernahme eines führenden Lebensversicherers aus. Die polnische Versicherungsgruppe PZU SA hat mit dem amerikanischen Unternehmen MetLife Global Holding Company eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Anteile an MetLife Ukraine geschlossen – einem der größten Akteure auf dem Lebensversicherungsmarkt in der Ukraine. Ziel der Vereinbarung ist es, die Position des Unternehmens in Mittel- und Osteuropa zu stärken und sein Geschäftsvolumen zu erweitern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf PZU.