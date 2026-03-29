Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Uschakow sagt, die USA hätten die Möglichkeit, Einfluss auf die ukrainische Seite zu nehmen Der Berater des Kremlchefs, Juri Uschakow, behauptet, die USA hätten Moskau eine Reihe „interessanter“ Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine unterbreitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf russische Medien.