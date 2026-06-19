Die Regierung hat Casinos für Militärangehörige verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett der Ukraine hat auf der Grundlage von Vorarbeiten des Verteidigungsministeriums einen Beschluss verabschiedet, mit dem die Einführung eines Mechanismus zur Einschränkung des Zugangs von Militärangehörigen zu Glücksspielen für die Dauer des Kriegsrechts in Kraft gesetzt wird.

Dies teilt der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mit.

„Ziel ist es, das Militärpersonal vor den Risiken einer Spielsucht zu schützen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken zu minimieren. Derzeit laufen die technischen Vorbereitungen für die Einführung einer automatischen Überprüfung anhand staatlicher elektronischer Register“, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Registrierung oder beim Einloggen in ein legales Casino werden die Daten des Nutzers automatisch nicht nur im Register der Personen, deren Zugang zu Glücksspielen eingeschränkt ist, sondern auch im vom Verteidigungsministerium eingeführten Register der Soldaten überprüft.

Sollte das System bestätigen, dass die betreffende Person den Wehrdienst leistet, wird der Zugang zum Spiel gesperrt.

Gleichzeitig erhalten die Betreiber von Glücksspielen lediglich die Information über das Vorliegen einer Zugangsbeschränkung zu Glücksspielen, ohne dass die Gründe für deren Anwendung angegeben werden.

Diese Mechanismen werden nach der technischen Integration in Kraft treten.