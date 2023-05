Die Regierung hat die ersten Mittel im Rahmen des eReconstruction-Programms bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

die ukrainische Regierung hat die ersten Mittel im Rahmen des eRecovery-Programms zugewiesen. Die ukrainische Regierung hat die ersten Mittel zugewiesen, die zur Entschädigung der Ukrainer für beschädigte Wohnungen im Rahmen des eRecovery-Programms verwendet werden.

Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 19. Mai, auf seinem Telegram-Kanal mit. Er sagte, dass das eRecovery-Programm seit mehr als einer Woche in der Ukraine läuft, in dessen Rahmen die Ukrainer für die Reparatur von im Krieg beschädigten Wohnungen entschädigt werden. Dieses Programm ist digitalisiert – die Ukrainer können sich über das Portal Diya bewerben, erinnerte er.

Bis heute wurden in der Ukraine bereits fast 11,7 Tausend Anträge gestellt, die meisten davon von Einwohnern der Regionen Charkiw, Kiew und Mykolajiw. „Die Regierung hat bereits die ersten Mittel für dieses Programm bereitgestellt – 4,4 Milliarden Hrywnja aus dem Fonds für die Beseitigung der Folgen der bewaffneten Aggression“, – fügte der Ministerpräsident hinzu. Ihm zufolge hat der Fonds rund 62 Milliarden Hrywnja gesammelt.

Die Hälfte davon sind von den Russen abgezogene Gelder. Das Geld aus dem Fonds wird hauptsächlich für die Instandsetzung von Wohnungen, kritischer Infrastruktur und für Pilotprojekte zum Wiederaufbau verwendet. Wie wir bereits berichteten, wurde das eRestoration-Programm am 10. Mai in der Ukraine gestartet. Nun können alle Bürgerinnen und Bürger, deren Häuser während des Krieges beschädigt wurden, Geld vom Staat erhalten, um sie zu reparieren.

Sie können einen Online-Antrag bei Diye einreichen und erhalten von der Bank eine spezielle Karte, auf der das Geld gutgeschrieben wird. Wir haben auch das Wesen des eReconstruction-Programms erklärt.