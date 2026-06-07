Die Regierung hat die Möglichkeiten zum Nachweis der Zerstörung von Wohnraum erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung erweitert die Möglichkeiten zum Nachweis der Zerstörung oder Beschädigung von Wohnraum: Künftig kann hierfür ein Ferngutachten herangezogen werden.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

Die Regierung hat die Frist für die Gewährung von Entschädigungen an Einrichtungen für die Unterbringung von Binnenvertriebenen, die aufgrund des Krieges ihre Dokumente verloren haben, von 60 auf 90 Tage verlängert.

„Wir erweitern die Möglichkeiten zum Nachweis der Zerstörung oder Beschädigung von Wohnraum. Nun kann hierfür ein Fernbegutachtungsprotokoll verwendet werden“, erklärte Swyrydenko.

Laut Swyrydenko wird das Entschädigungssystem transparenter: Im elektronischen Portal der Rentenkasse können Informationen über die Gewährung von Entschädigungen, Ablehnungsgründe, die Berechnung der Höhe sowie die angefallenen Zahlungen eingesehen werden.

Zudem hat die Regierung einen Beschluss zur Bereitstellung von Wohnraum für familienähnliche Kinderheime gefasst. Die Reihenfolge und die Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen aus dem Staatshaushalt seien festgelegt worden, erklärte Swyrydenko.

Vorrang hätten Familien, die aufgrund des Krieges evakuiert wurden, ihr Zuhause verloren haben oder aus dem Ausland in die Ukraine zurückkehren, erklärte sie.

Im Staatshaushalt für das Jahr 2026 seien 833 Millionen Hrywnja für die Bereitstellung von Wohnraum für Familienkinderheime vorgesehen, fügte Swyrydenko hinzu.