In der Region Sumy haben die Russen einen Angriff auf Rettungskräfte verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Während der Einsatzkräfte des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes (GSCHS) vor Ort war, hat der Feind gezielt ein Feuerwehrauto beschossen.

In der Region Sumy haben die Russen heute wiederholt Rettungskräfte des Staatlichen Dienstes für Notfälle beschossen. Im Laufe des Tages ist die Gemeinde Hlukhiv feindlichen Angriffen ausgesetzt. Dies berichtet der Staatliche Dienst für Notfälle.

„Die Gemeinde Hlukhiv ist den ganzen Tag über feindlichen Angriffen ausgesetzt. Während der Einsatzkräfte des Staatlichen Dienstes für Notfälle an der Stelle eines der Treffer war, hat der Feind gezielt ein Feuerwehrauto beschossen“, heißt es in der Mitteilung.

Später geriet die Feuerwache unter Beschuss. Die Ausrüstung und das Gebäude der Einheit wurden beschädigt.

Zuvor war am Samstag bekannt geworden, dass in Saporischschja zwei Männer durch einen Angriff russischer Drohnen ums Leben gekommen sind. Es gibt Schäden an Einrichtungen der kritischen und industriellen Infrastruktur.