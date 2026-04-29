In der Region Tschernihiw wurden Wohnhäuser renoviert: Lettland hat dabei geholfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Yagidne in der Region Tschernihiw wurde die Sanierung von Wohnraum mit Unterstützung Lettlands abgeschlossen.

Dies teilt das Ministerium für Entwicklung mit.

„Es handelt sich um fünf neue Kategorien, die sich auf die Beschädigung oder Zerstörung kritischer und nicht kritischer Infrastruktur sowie auf die Beschädigung, Zerstörung oder den Verlust von Vermögenswerten beziehen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Antragstellung ist über das Webportal „Dija“ für alle juristischen Personen möglich, unabhängig von ihrer Rechtsform oder Eigentumsform, insbesondere auch für staatliche und kommunale Unternehmen.

„Die Einführung dieser Kategorien ermöglicht es, Schäden systematisch zu erfassen und eine umfassende internationale Beweisgrundlage zu schaffen, auf deren Grundlage Entscheidungen über Entschädigungen getroffen werden“, erklärte die stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes, Iryna Mudra.