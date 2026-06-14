Russische Drohnen haben Fahrzeuge in der Region Saporischschja angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei dem feindlichen Angriff wurden ein 49-jähriger und ein 53-jähriger Mann sowie eine 55-jährige Frau verletzt.

Das russische Militär griff Zivilfahrzeuge in Kusjugum bei Saporischschja an. Bei dem Beschuss wurden drei Personen verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Iwan Fedorow, am Sonntag, dem 14. Juni, mit. „Der Feind hat es auf Zivilisten abgesehen: Drei Personen wurden bei feindlichen Angriffen auf den Bezirk Saporischschja verletzt. Russische Drohnen haben in Kusjugum Personenkraftwagen angegriffen“, erklärte Fedorow.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung präzisierte, dass bei dem feindlichen Angriff ein 49-jähriger und ein 53-jähriger Mann sowie eine 55-jährige Frau verletzt wurden.

Derzeit erhalten alle Verletzten die notwendige medizinische Versorgung.

Zur Erinnerung: Truppen der Russischen Föderation beschossen am Tag Dnipro. Dabei wurden sieben Menschen verletzt.

Während der vergangenen 24 Stunden kamen infolge russischer Angriffe auf die Region Sumy zwei Frauen ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt.