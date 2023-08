Die Russische Föderation hat die Gemeinde Lymansk in der Region Donezk mit Artilleriefeuer eingedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer töten weiterhin täglich Einwohner der Region Donezk durch Beschuss.

Die russische Armee hat die Gemeinde Lymanska in der Region Donezk mit Artillerie beschossen. Drei Menschen wurden bei dem Beschuss getötet. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kirilenko, am Dienstag, den 22. August.

Seinen Angaben zufolge schlugen die Russen am Abend des 22. August in den Dörfern der Gemeinde Lymanska zu: In Torskoje töteten die Angreifer drei Menschen und verwundeten eine Person, ein weiterer Zivilist wurde in Zakotnoje verwundet.

Kirilenko sagte auch, dass sich noch 171 Kinder in den Grenzgemeinden des Donbass aufhalten. Insgesamt leben jetzt 492.000 Menschen im Donbass.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Angreifer am Dienstag, den 15. August, zwei Bezirke in der Region Donezk mit Luftbomben und Artillerie angegriffen haben. Dabei wurden zwei Menschen getötet.

Und in der Nacht zum 15. August haben russische Truppen einen Raketenangriff auf Slowjansk in der Region Donezk durchgeführt, bei dem eine Fabrik beschädigt wurde.