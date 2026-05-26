„Russland auf dem Höhepunkt“: Ein Experte erläutert, warum Moskau mit Drohungen gegen Kiew Panik schürt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was steckt tatsächlich hinter den Drohungen aus dem Kreml? Russland droht weiterhin mit neuen massiven Angriffen auf Kiew und versucht damit, Panik zu schüren und nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf ihre westlichen Partner Druck auszuüben.

Dies erklärte der Vorsitzende des Rates der Reservisten der Landstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, Iwan Tymocho, in einem Interview mit RBK Ukrajina.