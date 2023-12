Russland hat einen neuen Kommandeur des zerstörten Kreuzers Moskau ernannt - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat einen neuen Kommandanten für den im April 2022 zerstörten Raketenkreuzer Moskau ernannt. Dies teilte die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Donnerstag, den 14. Dezember, auf ihrem Telegram-Kanal mit.

„Die Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine veröffentlicht einen Auszug aus dem Befehl des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu Nr. 1012 mit dem Stempel „für den offiziellen Gebrauch“„, heißt es in dem Bericht.

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, der Kreuzer Moskwa, hat laut dem Dokument vom 10. September 2022 einen neuen Kommandanten – Sawatejew Andrej Igorewitsch.

Er hat den Posten als vorübergehend amtierender Offizier übernommen.

Auszug aus dem Befehl des Verteidigungsministers der Russischen Föderation Sergey Shoigu №1012

