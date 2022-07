Russland hat nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen - Zelensky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Trotz der Erfolge der ukrainischen Kämpfer und der Verluste der russischen Armee hat der Feind immer noch nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen und den ukrainischen Boden zu verlassen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyjin einer Videoansprache am Dienstag, den 12. Juli.

Der Präsident stellte fest, dass die russischen Invasoren offen Angst vor den Streitkräften der Ukraine haben, was aus zahlreichen abgehörten Gesprächen der Invasoren hervorgeht.

„Aber sie haben nicht den Mut, ihre Niederlage zuzugeben und unseren Boden zu verlassen. Die so genannte zweite Armee der Welt hat Angst vor den Ukrainern und ist nur aufgrund der bodenlosen Vorräte an noch alten sowjetischen Waffen in der Lage, etwas zu tun“, sagte der ukrainische Führer.

„Die Russische Föderation hat ein sehr gutes Gespür für moderne Artillerie, und sie werden nirgendwo auf unserem Land, das sie besetzt haben, einen sicheren Rückzugsort haben. Sie haben gespürt, dass die Operationen unserer Späher zum Schutz ihrer Heimat um Größenordnungen stärker sind als alle ihre Spezialoperationen“, betonte er.

Selenskyjfügte hinzu, dass die Ukraine in der Lage sein wird, sich selbst zu verteidigen, sich wieder aufzubauen und alle ihre außenpolitischen Ziele zu verwirklichen: „Wenn Millionen von Menschen – jeder auf seiner Ebene – aufrichtig dafür arbeiten, wird das Ergebnis definitiv kommen.