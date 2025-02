Russland schlägt mit Drohnen in der Region Tschernihiw zu: Ausrüstung der Feuerwehr und Gebäude beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben Drohnenangriffe in der Region Tschernihiw geflogen. Dabei wurden die Ausrüstung der Feuerwehr und ein Gebäude beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Notdienst der Ukraine.

Russische Angreifer haben mehrere Drohnenangriffe auf die Grenzgemeinde der Region Tschernihiw geflogen.

Als Folge von sechs feindlichen Drohnenabwürfen wurden das Gebäude und die Ausrüstung der örtlichen Feuerwehr im Dorf Hemyach schwer beschädigt.

Foto: SES der Ukraine (https://t.me/dsns_telegram)

Der SES berichtet, dass es keine Toten oder Verletzten gab.

„Der Feind geht listig vor. Der Beschuss der Feuerwehr ist ein weiteres Verbrechen der Russen“, schrieb Wjatscheslaw Chaus, der Bürgermeister der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw, auf seinem Telegram-Kanal.

Beschuss der Grenze der Region Tschernihiw

Die russischen Truppen beschießen ständig die Grenzgebiete der Region Tschernihiw und unternehmen aktive Schritte in Richtung der Regionen Sumy und Charkiw, wo häufig Versuche feindlicher Sabotage- und Aufklärungsgruppen zu verzeichnen sind.

So griff die russische Armee am Abend des 4. Januar die Grenzstadt Semenivka in der Region Tschernihiw mit gelenkten Luftbomben an. Die Angreifer trafen den zentralen Teil der Siedlung und verursachten erhebliche Schäden in der Stadt.

Zunächst berichteten die örtlichen Behörden und die Polizei von sieben Opfern des Angriffs, doch später stieg die Zahl der Verletzten durch den russischen Luftangriff auf Semenivka in der Region Tschernihiw. Neun Menschen wurden verletzt.