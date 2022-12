SCM zahlte in 9 Monaten 60 Mrd. Hrywnja an Steuern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Unternehmen der SCM-Investmentgruppe zahlten in den 9 Monaten des Jahres 2022 60,2 Mrd. Hrywnja an Steuern und Abgaben an staatliche und lokale Haushalte. Dies gab der Pressedienst des SCM am Freitag, den 2. Dezember, bekannt.

Ukrainische Unternehmen der Gruppe zahlten 57,3 Milliarden Hrywnja an Steuern und Abgaben an die Haushalte aller Ebenen (49 Milliarden Hrywnja an den Staatshaushalt, 8,3 Milliarden Hrywnja an die lokalen Haushalte). Weitere 2,8 Milliarden Hrywnja wurden von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures gezahlt.

„Trotz der russischen Invasion in der Ukraine investiert SCM weiterhin in die Wirtschaft und die Energieunabhängigkeit unseres Landes“, betonte der Pressedienst.

Die Kapitalinvestitionen der Gruppe beliefen sich von Januar bis Oktober 2022 auf 13,3 Milliarden Hrywnja.

„Die meisten dieser Mittel sind Maßnahmen zur Stärkung der Energiesicherheit des Landes: Überholung von Stromnetzen, Neuausrüstung von Kraftwerksblöcken in Wärmekraftwerken, Bohren von Öl- und Gasquellen, Erschließung neuer Flächen, Kohleanreicherung usw.“, so der Pressedienst.

Hrywnja 6,1 Milliarden wurden für Sozialprogramme ausgegeben. Die größten Ausgaben entfielen auf den Umweltschutz und soziale Programme für die Bewohner der Präsenzregionen.

Ebenfalls seit dem 24. Februar hat die Unternehmensgruppe von Rinat Achmetow über 3,5 Mrd. Hrywnja für die ukrainischen Streitkräfte und Kriegshilfsprogramme bereitgestellt.

Zuvor hatte die Metinvest-Gruppe, die Achmetow gehört, berichtet, dass sie seit Jahresbeginn 18 Mrd. Hrywnja an Steuern gezahlt hat…