Seit Beginn des Tages kam es an der Front zu mehr als 200 Gefechten – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 25. Juni kam es an der Front zu 213 Gefechten, davon 28 im Raum Pokrowsk.

Quelle: Lagebericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Stand 22:00 Uhr

Wörtlich: „Insgesamt kam es seit Beginn dieses Tages zu 213 Gefechten.

Der Gegner führte 67 Luftangriffe durch und warf 186 gelenkte Fliegerbomben ab. Darüber hinaus setzte er 5.445 Kamikaze-Drohnen ein und führte 1.990 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durch.“

Details: In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk wurden drei Gefechte verzeichnet, im südlichen Slobodschan – 8, im Kupjansk – 5, im Lymaner Raum 14, im Slawjaner Raum 17, im Kramatorsker Raum 1, im Kostjantyniver Raum 18, im Pokrower Raum 28, im Olexanderiver Raum 4, im Hulyajpiler Raum 20 und im Orichiver Raum 3.