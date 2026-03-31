Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Netanjahu hat sich nach seiner eigenen Anfrage nach einem Treffen tatsächlich bei Selenskyj gemeldet Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stets versuche, ein Gleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine zu finden, selbst wenn offensichtlich sei, dass die Russische Föderation dem Iran Hilfe leiste.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview des Staatsoberhauptes für N12.