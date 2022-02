Selenskyj hat mit Biden über die Hilfe für die Ukraine gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj diskutierte am Freitag, den 25. Februar, mit US-Präsident Joe Biden über schärfere Sanktionen, spezifische Verteidigungshilfe und eine Anti-Kriegs-Koalition. Dies kündigte er in einem Tweet an.

Weitere Einzelheiten des Gesprächs sind nicht bekannt. Die US-Seite hat es noch nicht bekannt gegeben…