Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Während der sechsmonatigen Operation der Verteidigungskräfte in der Region Kursk haben die russischen Truppen 39.900 ihrer Soldaten verloren, von denen 16.000 unrettbar waren. Außerdem haben ukrainische Kämpfer während der Operation 909 Russen gefangen genommen.

Die Operation Kursk, die die Ukraine seit sechs Monaten durchführt, hat die Schwäche des russischen Diktators Wladimir Putin gezeigt. Dies erklärte am Donnerstag, den 6. Februar, der Außenminister der Ukraine Andrij Sybiha, im sozialen Netzwerk X.

„Heute ist es sechs Monate her, dass die Operation Kursk Putins Schwäche offenbart hat. Er hat versucht, die Ukraine in ein paar Tagen zu zerstören, aber ein paar Jahre später ist der Krieg in Russland“, heißt es in dem Beitrag.

Sybiha wies darauf hin, dass die Welt zwei Lehren aus der Kursk-Operation ziehen sollte: keine Angst vor Putin zu haben und an die Fähigkeit der Ukraine zu glauben, zu gewinnen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erinnerte in seiner Ansprache an das halbe Jahr der Offensive der Verteidigungskräfte in der Region Kursk. Das Staatsoberhaupt zeichnete Teilnehmer der Operation aus, darunter zwei Helden der Ukraine, und überreichte „Kampfverdienstkreuze“ und Orden.