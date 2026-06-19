Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist der Plan des ukrainischen Staatschefs? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich an seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inácio Lula da Silva mit der Bitte, den Verhandlungsprozess zur Beendigung des Krieges zu unterstützen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ICL Notícias.

Die Publikation schreibt, dass der Plan darin besteht, dass der brasilianische Präsident sowohl den russischen Diktator Wladimir Putin als auch den chinesischen Staatschef Xi Jinping anrufen könnte.