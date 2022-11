Die Streitkräfte der Ukraine haben eine russische Drohne im Donbass abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär in der Region Donezk hat eine russische Orlan-10-Drohne abgeschossen. Das berichten die Luftlandetruppen der ukrainischen Streitkräfte.

„Ein russisches unbemanntes Mehrzweck-Luftfahrzeug Orlan-10 ist dauerhaft in dem Gebiet gelandet, in dem mobile Feuerteams der 81. separaten luftbeweglichen Brigade der DShV der ukrainischen Streitkräfte Aufgaben erfüllen“, heißt es in dem Bericht…