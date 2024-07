Das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung kann Männer unter 25 Jahren mobilisieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Personen, die den Status „eingeschränkt tauglich“ erhalten haben, unterliegen weiterhin der Wehrpflicht und können mobilisiert werden, auch wenn sie weniger als 25 Jahre alt sind.

Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren können von Fall zu Fall mobilisiert werden. Darüber, wer Einberufungen erhalten kann, informierte der Pressedienst des Odessa Territorial Centre of Acquisition and Social Support in Facebook am Sonntag, den 28. Juli.

Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren können in den folgenden Fällen mobilisiert werden:

wenn ein Mann den Pflichtdienst in Friedenszeiten absolviert hat; * wenn ein Mann eine höhere militärische Bildungseinrichtung oder eine militärische Abteilung absolviert und eine bestimmte militärische Spezialisierung erworben hat; * wenn ein Mann von der militärischen medizinischen Kommission als untauglich für den Pflichtdienst in Friedenszeiten und als tauglich in Kriegszeiten anerkannt wird. Das Territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung erinnerte auch daran, dass es laut Gesetzgebung seit April 2024 keinen Status der „begrenzten Tauglichkeit“ mehr gibt.

Diejenigen, die diesen Status hatten, sind weiterhin wehrpflichtig und können mobilisiert werden, auch wenn sie weniger als 25 Jahre alt sind.

Zuvor hatten wir berichtet, dass das Ministerkabinett einen Erlass verabschiedet hat, der darauf abzielt, den bürokratischen Aufwand des Territorialen Zentrums für Manning und soziale Unterstützung zu verringern und den Druck von Vorladungen zu zentralisieren.