Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie hat die europäische Diplomatie die Ukraine vor der Teilung bewahrt? Donald Trump und Wladimir Putin planten eine groß angelegte Aufteilung der ukrainischen Gebiete. Dies geschah während des Treffens der beiden Staatschefs in Anchorage.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf France 2.

Im August 2025 wäre auf einem Militärstützpunkt in Anchorage beinahe ein verhängnisvolles Dokument unterzeichnet worden. Das Abkommen sah die Übergabe ukrainischer Gebiete an Russland vor, und der Kreml hätte sogar jene Gebiete erhalten sollen, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht kontrollierte, erklärte Macron.