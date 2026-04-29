Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Risiken für die Welt birgt das vergrößerte russische Kontingent in Afrika? Die Russen verstärken ihr afrikanisches Kontingent aktiv sowohl mit Personal als auch mit Drohnen, was Risiken hinsichtlich einer Stärkung terroristischer Organisationen mit sich bringt.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach den Ergebnissen eines Berichts des Leiters des Auslandsnachrichtendienstes der Ukraine, Oleg Lugowskyj, mit.