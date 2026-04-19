Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum wären Sanktionen sowohl für die Ukraine als auch für die USA von Vorteil? Die ukrainische Botschafterin in den USA, Olga Stefanyschyna, forderte die Trump-Regierung auf, die Sanktionen gegen russisches Öl wieder einzuführen und zu verhindern, dass die Russische Föderation durch die Handlungen des Iran Vorteile erlangt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Stefanyschyna in den sozialen Netzwerken X.