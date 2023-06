Ukrainische Grenzschutzbeamte verspotteten die Russen für die Sprengung der Straße am Kontrollpunkt "Drei Schwestern"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat den Bombenanschlag am Straßenrand durch Russen an der ukrainischen Grenze (am Kontrollpunkt „Drei Schwestern“) als eine informatorische und psychologische Demonstration bezeichnet. Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf die Worte des Pressesprechers des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathons.

Es geht darum, dass an der Kreuzung der drei Grenzen – Ukraine, Russland und Weißrussland – vor kurzem eine Explosion stattgefunden hat.

„Später stellte sich heraus, dass die Russen die Straße zwischen Tschernihiw und Brjansk in die Luft gesprengt haben. Höchstwahrscheinlich wollten sie damit demonstrieren, dass sie eine Art ‚Angriff‘ aus der Ukraine erwarteten. Oder es ist eine Art Demonstration, dass sie eine solche Invasion mit Gewalt nicht zulassen werden“, sagte der Sprecher.

Demtschenko betonte, die Ukraine sei kein Aggressor, sie werde Russland nicht angreifen, sondern nur ihr Territorium und ihre Bürger vor einer russischen Aggression schützen. Er machte sich auch über die Russen lustig und riet ihnen, ihr „Entscheidungszentrum“ in die Luft zu sprengen.

„Und dies (die Sprengung der Straße – Anm. d. Red.) kann wirklich eine solche psychologische und informative Demonstration Russlands sein. Wie ich bereits sagte, werden wir Russland nicht angreifen. Im Gegenteil, für uns ist es wichtig, dass das Entscheidungszentrum dieses terroristischen Landes fällt. Deshalb ist es besser, wenn die Russen es in die Luft jagen“, sagte Demtschenko.