Das russische Verteidigungsministerium (MOD) hat immer wieder behauptet, dass es angeblich 20 ukrainische Flugzeuge pro Monat „abschießt“. Diese Behauptungen entsprechen jedoch nicht der Realität. Dies erklärte Oberst Jurij Ihnat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, während des TV-Marathons The Only News am Montag, den 26. Juni.

„Russland „zerstört“ in seinen Berichten 20 unserer Flugzeuge pro Monat, oder sogar mehr. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir im Juni ein Flugzeug verloren haben, das war zu Beginn dieses Monats. Das kommt leider vor, aber das ist Krieg.“ Aber es ist einer. Und sie (die Russen, Anm. d. Red.) behaupten, es seien etwa 20 oder sogar mehr“, sagte er.

Der Militäroffizier fügte hinzu, dass die Angreifer in den letzten zwei Wochen wiederholt versucht haben, Flugplätze in der Ukraine anzugreifen, da ukrainische Flugzeuge jetzt erfolgreich Einsätze auf Dutzenden von operativen Flugplätzen durchführen.

„Wir alle können die Ergebnisse dieser Kampfhandlungen sehen. Der Feind ist verständlicherweise ‚Feuer und Flamme‘. Deshalb hat er in den letzten zwei Wochen wiederholt versucht, Flugplätze anzugreifen. Dazu gehören Kropywnyzkyj, Dnieper (wörtlich: ein kürzlicher X-22-Raketenangriff auf Dnieper) und Starokonstantinovka.“ ,“ fügte er hinzu.

Ihm zufolge will der Feind in erster Linie die Waffen zerstören, die der Ukraine von den Partnern zur Verfügung gestellt werden, und die Flugzeuge, die jeden Tag Dutzende von Kampfeinsätzen fliegen.

„Aber die ukrainische Luftwaffe versteht das sehr gut. Die Flugzeuge sind in der Regel verstreut, sie sind vergraben und führen weiterhin Einsätze durch. Und keine russische Statistik wird sie zerstören“, fasst Ihnat zusammen.