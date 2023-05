Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nähe von Bachmut Erfolge erzielt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Kämpfer sind in den vergangenen zwei Tagen an einigen Stellen der Flanken bei Bachmut 350 Meter bis zwei Kilometer vorgerückt. Das sagte ein Vertreter der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Sergej Tscherewaty, am Montag, den 15. Mai, im Fernsehsender Unified News.

„Der Feind leistet jedoch erbitterten Widerstand. Am heutigen Tag gab es 34 militärische Zusammenstöße in der Richtung Bachmut, 479 Mal hat der Feind unsere Stellungen mit verschiedenen Systemen, verschiedener Artillerie beschossen. Es gab vier Luftangriffe“, sagte er.

Ihm zufolge konnten während der Kämpfe 149 Angreifer vernichtet und weitere 160 verwundet werden, sechs Angreifer wurden von ukrainischen Kämpfern gefangen genommen.

Im Laufe des Tages schoss das ukrainische Militär zwei Schützenpanzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge, drei feindliche Drohnen und ein Feldmunitionslager ab.

„Der Feind versucht, die Stadt selbst einzunehmen und unternimmt unglaubliche Anstrengungen, um dies zu erreichen. Unsere Soldaten halten dort die Stellung und beweisen ein Höchstmaß an Mut, Heldentum, Ausdauer und Cleverness. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, den Feind an den Flanken anzugreifen, wird das alles getan“, fasste Tscherewatyi zusammen.

Wie wir bereits berichteten, sagte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj, dass der Vormarsch der ukrainischen Truppen in Richtung Bachmut der erste Erfolg bei den Offensivoperationen zur Verteidigung von Bachmut ist.

