Ukrenerho rechnet für Sonntag nicht mit Stromabschaltungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Energieversorger rufen die Bürger dazu auf, ihren aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit – von 11:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen.

In der Ukraine sind für Sonntag keine Einschränkungen der Stromversorgung geplant. Dies teilte Ukrenerho am Samstag, dem 18. April, mit.

Die Energieversorger rufen die Bürger dazu auf, ihren aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit – von 11:00 bis 16:00 Uhr – zu verlegen und stattdessen in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte einzuschränken.