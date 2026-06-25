Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welchen Text wurde in Washington unterzeichnet? Die Vereinigten Staaten haben erstmals einen Text verabschiedet, in dem sich Washington nicht als neutraler Vermittler im Krieg in der Ukraine, sondern als Partner Kiews versteht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron während einer Pressekonferenz.

Laut Macron handelt es sich um vier Schlüsselbereiche, in denen die USA nun offiziell an der Seite ihrer europäischen Partner und der Ukraine stehen.

„Was die Ukraine betrifft, so haben die Vereinigten Staaten erstmals einen Text gebilligt, in dem festgehalten wird, dass sie nicht mehr als neutraler Vermittler auftreten, sondern gemeinsam mit uns für die territoriale Integrität der Ukraine eintreten, militärische Hilfe leisten, Energieunterstützung gewähren und Sanktionen gegen Russland verhängen“, erklärte der französische Präsident.