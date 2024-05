Die USA warnen davor, dass die russische Armee in den kommenden Wochen versuchen wird, in der Region Charkiw vorzurücken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums Vedant Patel sagte, dass die Russen in den kommenden Wochen versuchen werden, in der Region Charkiw vorzurücken

Das russische Militär wird in den kommenden Wochen versuchen, im Sektor Charkiw vorzurücken, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einen größeren Durchbruch erzielen werden.

Dies erklärte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums Vedant Patel während eines Briefings.

„Russland setzt seine Aggression fort. Und wir erwarten, dass Russland versuchen wird, in Richtung Charkiw voranzukommen. Und es ist möglich, dass Russland in den kommenden Wochen weitere Fortschritte machen wird“, sagte Patel. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die USA nicht erwarten, dass Russland einen großen Durchbruch erzielen wird.

„Im Laufe der Zeit werden zusätzliche US-Hilfe und die fortgesetzte Unterstützung anderer Partner es der Ukraine ermöglichen, dieser Art von Aggression weiterhin zu widerstehen“, fügte der stellvertretende Sprecher hinzu.

Am Tag zuvor, am 13. Mai, kündigte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine an.

Am Morgen des 14. Mai traf der US-Außenminister Antony Blinken zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine ein.

Gegen 05:00 Uhr am 10. Mai versuchten die Russen, die Verteidigungslinie im Norden der Region Charkiw zu durchbrechen, berichtete das Verteidigungsministerium. Der Beschuss von Grenzsiedlungen wurde intensiviert.

