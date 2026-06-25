Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ebenfalls getroffen wurden die Radarstation „Nebo“ und der Radarkomplex „Skala-M“ im Raum Kertsch.

Die Verteidigungskräfte haben in der Nacht zum 25. Juni drei Brücken in den vorübergehend besetzten Gebieten (vorübergehend besetzten Gebieten) der Ukraine zerstört. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, dem 25. Juni, mit.

„Es wurden drei Brücken getroffen, die der Feind für den Truppentransport und die Munitionsversorgung nutzt. Dabei handelt es sich um eine Straßenbrücke über den Fluss Korsak in der Oblast Saporischschja sowie zwei Eisenbahnbrücken: über den Fluss Aidar und den Fluss Luganchik in der Oblast Luhansk. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit ermittelt“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem haben unsere Soldaten erfolgreich ein Lager mit Material und Ausrüstung der Angreifer in der Gegend von Nowogannowka im Gebiet Luhansk, einen Kommandoposten einer Einheit unweit von Tsukurino im Gebiet Donezk sowie die Radarstation „Nebo“ und den Radarkomplex „Skala-M“ in der Gegend von Kertsch getroffen.

Zuvor wurde bekannt, dass Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes in der Nacht einen Angriff auf ein Öllager im Kuban-Gebiet und am Morgen auf zwei Ölraffinerien in Ufa, 1.500 Kilometer von der Frontlinie entfernt, durchgeführt hatten. Diese Objekte sind wichtige Bestandteile des Brennstoff- und Energiekomplexes der Russischen Föderation.